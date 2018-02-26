Арбитраж Москвы отказался включить криптовалюту в конкурсную массу должника

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался включить криптовалюту, принадлежащую признанному банкротом гражданину Илье Царькову, в его конкурсную массу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в понедельник рассматривал заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, потребовавшего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него.

"В удовлетворении ходатайства финансового управляющего… отказать", — огласила резолютивную часть определения суда судья Лариса Кравчук.

На заседании в понедельник представитель Царькова представил информацию о состоянии криптокошелька, согласно которой в нем имелась криптовалюта, однако ее объем в суде не оглашался. Представитель должника возражал против включения биткоинов в конкурсную массу, поскольку ее правовой статус в России не определен. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". "До момента принятия соответствующего федерального закона включать криптовалюту в конкурсную массу недопустимо", — сказал представитель должника.

Как ранее пояснил в суде Леонов, Царьков сообщил ему, что у него имеется криптокошелек на ресурсе Blockchain.info, не сообщив при этом об имеющейся на счете кошелька криптовалюте. По мнению финансового управляющего, данная криптовалюта должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Он отметил, что криптовалюта не включена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания, поэтому оснований для невключения содержимого криптокошелька в конкурсную массу не имеется.

В понедельник Леонов поддержал свою ранее изложенную позицию. По его словам, суд должен принять решение о включении содержимого криптокошелька в конкурсную массу, иначе в будущем существует угроза злоупотреблений со стороны должников, так как у них появится возможность "прятать имущество в биткоины". "Должники будут переводить свои активы в криптовалюту, до которой финансовый управляющий никак не сможет дотянуться", — сказал Леонов.

Как ранее заявил в суде представитель Царькова, "говорить, что криптовалюта относится к имуществу, — натяжка", "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией. Кроме того, по его словам, операции с криптовалютой представляют собой не расчетные, а обменные операции между двумя лицами, криптовалюта имеет ценность только для тех двух лиц, которые меняются. Он сравнил криптовалюты с квазивалютой, используемой в некоторых компьютерных играх. Также, по словам представителя должника, информация о содержимом криптокошелька является конфиденциальной.

Арбитраж Москвы в октябре 2017 года признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием для банкротства стала задолженность Царькова перед ООО "Рикас Финанс" в размере около 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитражный суд установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денежных средств, достаточных для погашения задолженности.