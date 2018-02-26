МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев написал письмо главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП ГК по ОрВД Игорю Моисеенко, в котором пожаловался на проблемы с задержками при посадке рейсов в "Шереметьево", пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Так, с 11 января по 12 февраля 1,6 тысячи из 10,8 тысячи рейсов сели с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, пишет газета со ссылкой на письмо Савельева. Топ-менеджер указывает на "ненадлежащее векторение" самолетов — проблемы с прокладкой маршрутов диспетчером, из-за чего пунктуальность рейсов "Аэрофлота" снизилась на 14,7%, отмечает издание. Пребывание самолетов в зоне ожидания, говорится в письме, также увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета, пишет газета.

"Аэрофлот" опасается, что опоздания рейсов могут спровоцировать дополнительные проверки компании прокуратурой. Кроме того, она несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. Если ситуация не изменится, "Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в суд, пишет издание. В компании подтвердили газете отправку письма.

В "Шереметьево" в свою очередь подчеркнули, что ситуация касается авиакомпании и диспетчеров. С задержками на прилете в "Шереметьево" сталкиваются и другие авиакомпании, пишет газета, ссылаясь в частности на компанию "Северный ветер".

Представитель ФГУПа сообщил газете, что по всем случаям, описанным в письме, "проводится анализ", разбор займет около двух недель. Однако в ГК ОрВД не согласны с критикой, уверяя, что самолеты "Аэрофлота" отправляются в зону ожидания, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку, поскольку ВПП заняты, очищаются от снега или заливаются их швы. Из-за реконструкции терминального комплекса пропускная способность "Шереметьево" частично ограничена, заблокированы некоторые рулежные дорожки, пояснили в ГК ОрВД. Также этой зимой коррективы в расписание регулярно вносит погода, отмечает газета.