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Экономика

Титов намерен добиться прекращения дела против бизнесмена Каковкина

16:0725.02.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фотоКандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении ростовского бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого "лондонского списка".

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Список Титова": что общего у адвоката, декана, чиновника и бизнесмена
Бизнесмен Каковкин стал первым фигурантом "списка Титова", вернувшимся в Россию. При въезде в РФ, 23 февраля, его арестовали и направили в изолятор временного содержания (ИВС). Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова, Каковкина отпустили домой до суда.

"Нет никаких оснований в возбуждении уголовного дела, это чисто хозяйственный спор, поэтому будем добиваться того, чтобы это дело даже до суда не дошло, а просто это уголовное дело было закрыто", — сказал Титов журналистам в воскресенье.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

По словам Титова, Каковкин стал в некотором смысле первопроходцем так называемого "лондонского списка". "Мы показали, что если люди начнут возвращаться, то здесь не будет к ним особого предвзятого отношения, что их не будут сажать в тюрьму и мы будем добиваться того, чтобы с каждым из них решение их проблем проходило в нормальном законном порядке", — пояснил Титов.

Удостоверение кандидата в президенты РФ от Партии роста Бориса Титова, зарегистрированного в Центральной избирательной комиссии РФ в качестве кандидата на пост президента России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Борис Титов: профессиональный защитник бизнесменов
Что касается других фигурантов "списка Титова", то омбудсмен выразил надежду, что постепенно и они смогут вернуться в Россию. Он также отметил, что Каковкин будет доказывать свою невиновность и аппарат омбудсмена намерен ему помогать в этом деле.

Каковкин находился в федеральном розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Второй фигурант этого дела уже осужден и отбывает наказание. Расследование по уголовному делу было прекращено, но возобновилось после прибытия бизнесмена в Россию. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, Каковкин и Александр Баскаков, по версии следствия, незаконно похитили со счета чужой компании 10 миллионов рублей.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mr.alex.002
У нас каким-то странным образом крупные предприниматели внезапно стали святыми людьми. Нужно верно понимать выражение "не кошмарить бизнес". И оно вовсе не означает вседозволенности. Я допускаю, что возвращение капиталов из-за границы является важной государственной задачей. Но это именно ВОЗВРАЩЕНИЕ, а не ПРИВЛЕЧЕНИЕ. И целовать в задницу этих проходимцев, прощая направо и налево все их грешки, не самое полезное для власти телодвижение. Особенно сейчас. Да и личного интереса Титова я бы вовсе не исключал. Уж больно резво он взялся за отбеливание беглых воришек.
16:25
25.02.2018
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26909
Значит 10 млн закончились, За границей жизнь дорогая, Формулировка смущает: "Расследование по уголовному делу было прекращено, но возобновилось после прибытия" Ну я понял бы если приостановили дело.
16:21
25.02.2018
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