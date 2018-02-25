Intesa Sanpaolo не видит проблем с продажей акций "Роснефти" китайской CEFC

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Банк Intesa Sanpaolo не видит проблем со сделкой по продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров банка "Интеза" (входит в состав группы) Антонио Фаллико.

"Что касается сделки консорциума швейцарского трейдера Glencore и катарского фонда QIA по продаже 14,16% акций "Роснефти" китайскому концерну CEFC, то там все нормально, я проблем не вижу. Стороны обо всем договорились. Китайская компания имеет достаточно средств для покупки. Мы уверены, что в свою очередь, консорциум без проблем погасит свою задолженность перед Intesa Sanpaolo", — сказал Фаллико.

Glencore и QIA продает китайской CEFC 14,16% акций "Роснефти" за 3,906 миллиарда евро плюс эквивалент в евро 4,576 миллиарда долларов. Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.

Кроме того, Фаллико отметил, что банк Intesa Sanpaolo готов участвовать в проектах "Роснефти", но вынужден учитывать ограничения. "Мы не можем финансировать проекты, которые находятся под санкциями. В целом, конечно, мы сохраняем интерес к компании и готовы к участию в любой подходящий момент", — пояснил он.

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