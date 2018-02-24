Аналитики оценили последствия повышения S&P кредитного рейтинга России

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Повышение кредитного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня понизит доходность ОФЗ и поддержит курс рубля к основным резервным валютам, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

"Решение S&P было ожидаемым, однако оно все равно обеспечит рост котировок российских долговых инструментов и соответственно снижение их доходности. Этот показатель для ОФЗ может опуститься ниже уровня 7% годовых. Если сейчас Минфин размещает ОФЗ под 7,2%, то в ближайшей перспективе можно ожидать сползание показателя в район 6,8-6,9% годовых, а потом и до 6,5%. Это в свою очередь поддержит курс рубля на фоне конверсионных операций большого числа нерезидентов, привлеченных такой тенденцией на рынке рублевого долга", — говорит Рожанковский.

За повышением странового рейтинга произойдет рост рейтинга крупнейших госкомпаний и банков также до инвестиционного уровня, что поддержит котировки их акций, считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Повышение рейтинга заставит фонды увеличить в портфелях долю российских акций, получивших инвестиционный рейтинг. В качестве драйвера роста стоимости российских фондовых активов и курса рубля до конца года будет ожидание повышение рейтинга до инвестиционного уровня третьим агентством — Moody's, которое недавно установило позитивный прогноз кредитного рейтинга России. Рейтинг от Fitch для РФ сейчас инвестиционный", — говорит он.

Что касается торгов понедельника, то на волне рейтингового оптимизма акции и рубль продемонстрируют позитивную динамику, тем более что стоимость нефти остается на максимумах за несколько недель, добавил Разуваев.