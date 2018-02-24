Правительство одобрило соглашение с Монголией о транзитных ж/д перевозках

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Монголией об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Монголии об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом ", — говорится в документе.

Отмечается, что целью соглашения является создание условий для перевозок железнодорожным транспортом внешнеторговых грузов по территориям России и Монголии в третьи страны.

Как следует из документа, соглашение предусматривает гибкую тарифную политику в отношении транзитных перевозок грузов, обеспечение конкурентоспособности тарифов на них по сравнению с альтернативными направлениями на долгосрочной основе, создание условий для облегчения процедур пересечения государственной границы для грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Также соглашение предполагает обеспечение сбалансированности темпов роста объёмов перевозок и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, создание условий для беспрепятственного выхода к морю для экспортёров Монголии.

Добавляется, что подписание соглашения будет способствовать упрощению формальностей, связанных с перевозками железнодорожным транспортом по территориям России и Монголии.