Fitch снизило рейтинг Бразилии до BB

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Бразилии в местной и иностранной валютах с уровня "BB" до уровня "BB-" со стабильным прогнозом.

В декабре 2015 года Fitch понизило рейтинг Бразилии с BBB- до BB+, в мае 2016 года — до BB.

"Снижение рейтинга Бразилии отражает ее постоянный большой бюджетный дефицит, высокий и растущий государственный долг и неспособность законодательно закрепить реформы, которые улучшили бы структурные качества государственных финансов", — сообщает агентство. Кроме того, рейтинговое действие отражает решение правительства не ставить на голосование в конгрессе вопрос о реформе социального обеспечения.

Агентство отмечает, что размер государственного долга Бразилии достиг в 2017 году 74% от ВВП, что значительно превышает 45%, соответствующих уровню "BB".

Рейтинги могут быть еще понижены, если государственный долг Бразилии продолжит расти. Положительное рейтинговое действие последует за улучшением политической обстановки в стране.