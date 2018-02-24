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Экономика

Силуанов прокомментировал повышение S&P кредитного рейтинга России

00:4724.02.2018
(обновлено: 01:46 24.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Присвоение России инвестиционного рейтинга является давно ожидаемым решением, оно повысит интерес инвесторов к стране, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орешкин прокомментировал повышение S&P кредитного рейтинга России

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

"Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста", — сказал министр.

Ситуация с ключевым макроэкономическими показателями сегодня достаточно оптимистичная — рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита, рассуждает Силуанов.

"С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга. Рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне. Неслучайно доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась — сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги", — сказал министр журналистам.

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-"
"Присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", — продолжает министр финансов.

"Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", — заключил Силуанов.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Михайлов
Во как... Подняли рейтинг - и грудь колесом и прям таки расшаркивание. А снижают - "да кто они такие, да без них проживём"... А по сути роста то почти никакого. Стабилизация - да, а вот рост с такими скромными показателями для нашей страны, с её то возможностями, путь к стагнации. Но у наших экономистов просто катастрофическая боязнь внутреннего рынка, как основного движителя экономики. Этож люди станут больше зарабатывать и уже за любой промах придётся отвечать должностью. А должность главнее желаний народа. Ну нет ни одной страны мира с таким дисбалансом инфляции и ставки рефинансирования! Но как всегда - у нас свой путь. И в первую очередь сделать ещё богаче банки. Те в свою очередь не занимают деньги у Цетробанка, а шкурят народ (а как же - так куда дешевле!). А мы так и будем удивляться китайскому чуду, сингапурскому и уже вьетнамскому.
01:08
24.02.2018
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Матвей Сидоров
Силуанова к Улюкаеву...
01:17
24.02.2018
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