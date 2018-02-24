Силуанов прокомментировал повышение S&P кредитного рейтинга России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Присвоение России инвестиционного рейтинга является давно ожидаемым решением, оно повысит интерес инвесторов к стране, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

"Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста", — сказал министр.

Ситуация с ключевым макроэкономическими показателями сегодня достаточно оптимистичная — рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита, рассуждает Силуанов.

"С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга. Рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне. Неслучайно доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась — сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги", — сказал министр журналистам.

"Присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", — продолжает министр финансов.

"Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", — заключил Силуанов.