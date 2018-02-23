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Экономика

"Русал" запросит у акционеров мандат на "дуэль" за "Норникель"

11:5623.02.2018
(обновлено: 11:57 23.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОлег Дерипаска. Архивное фотоОлег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. "Русал" Олега Дерипаски намерен на внеочередном собрании акционеров запросить у них годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" Владимира Потанина за контроль над ГМК "Норильский никель", согласно которому компания сможет потратить на выкуп акций максимум 15,394 миллиарда долларов, а продать свой пакет минимум за 9,722 миллиарда долларов, говорится в материалах "Русала".

Годовое собрание акционеров Норникель. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Потанин против Дерипаски: конфликт по "Норникелю" вспыхнул вновь
Структуре "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. принадлежит 30,4% акций "Норникеля", "Русалу" — 27,82%. В конце прошлой недели между Дерипаской и Потаниным возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения акционеров "Норникеля" при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли продавать свои акции ГМК, истек в декабре 2017 года.

Согласно соглашению акционеров, теперь "Русал" или "Интеррос" могут инициировать "дуэль", предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "дуэль" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар.

Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дерипаска намерен возглавить "Норникель", сообщили источники
В материалах "Русала" указывается, что исходя из котировок акций "Норникеля" минимальная цена предложения о выкупе в случае "дуэли" будет составлять 220,8 доллара за акцию, и при продаже своего пакета компания получит не менее 9,722 миллиарда долларов. Данную сумму предполагается распределить следующим образом: около 5,9 миллиарда долларов направить на погашение долга, около 250 миллионов долларов — на увеличение инвестпрограммы, а оставшиеся средства выплатить в качестве спецдивидендов.

Вместе с тем "Русал" ожидает в случае продажи своего пакета получить больше — 10,622 миллиарда долларов.

Что же касается возможного приобретения "Русалом" принадлежащего "Интерросу" пакета акций, на него алюминиевая компания готова потратить максимум 15,394 миллиарда долларов. Акционерам будет предложено одобрить максимальную цену покупки в 320 долларов за акцию "Норникеля".

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
pdobreff
А вот Феликс Эдмундович послал бы люди князя Наришкина за Абрахамовича , а Дерипаска и Потапич директно в тюрме
12:02
23.02.2018
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