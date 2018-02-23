"Русал" запросит у акционеров мандат на "дуэль" за "Норникель"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. "Русал" Олега Дерипаски намерен на внеочередном собрании акционеров запросить у них годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" Владимира Потанина за контроль над ГМК "Норильский никель", согласно которому компания сможет потратить на выкуп акций максимум 15,394 миллиарда долларов, а продать свой пакет минимум за 9,722 миллиарда долларов, говорится в материалах "Русала".
Согласно соглашению акционеров, теперь "Русал" или "Интеррос" могут инициировать "дуэль", предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "дуэль" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар.
Вместе с тем "Русал" ожидает в случае продажи своего пакета получить больше — 10,622 миллиарда долларов.
Что же касается возможного приобретения "Русалом" принадлежащего "Интерросу" пакета акций, на него алюминиевая компания готова потратить максимум 15,394 миллиарда долларов. Акционерам будет предложено одобрить максимальную цену покупки в 320 долларов за акцию "Норникеля".