Названы подарки на 23 февраля, на которые россиянки берут кредиты

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянки перед Днем защитника отечества стали активнее брать займы на подарки — микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали повышение спроса на займы в среднем на 13%, следует из опроса ряда компаний, проведенного РИА Новости.

"День защитника Отечества занимает третье место после 8 марта и Нового года по выдаче клиентам займов для подготовки к празднику. Мы наблюдаем, что сейчас клиенты оформляют займы на 12,4% больше, чем на прошлой неделе. К 23 февраля займы чаще берут женщины. Их доля увеличивается на 16% и достигает 60% от общего количества выданных займов", — сказала генеральный директор сервиса MoneyMan Ирина Хорошко.

"Перед 23 февраля мы наблюдаем повышение спроса на займы — рост составляет примерно 13%. Причины просты: 23 февраля – популярный праздник и выходной день, а по нашим данным, 48% клиентов МФО составляют женщины. Очень многие из них будут поздравлять своих родных и близких, и кому-то для этого понадобятся займы", — отмечает управляющий директор сервиса "Е заем" Светлана Гайдукова.

В то же время некоторые МФО отмечают рост спроса на "праздничные" займы у мужчин. При этом средняя сумма займа растет именно у женщин. "Займы на подарки к 23 февраля чаще всего оформляют мужчины (69%). В целом, мы видим в феврале рост средних дневных выдач на 15% по сравнению с январем. При этом средняя сумма займа у женщин на 16% выше, чем у мужчин", — сообщил операционный директор Eqvanta Андрей Клейменов.

Популярные подарки

По данным опрошенных МФО, россиянки чаще всего берут займы на подарок супругу, а дарить предпочитают гаджеты, парфюмерию и дорогой алкоголь.

Согласно информации компании "Домашние деньги", супругу планируют сделать подарок 75% опрошенных клиенток, сыну — 10%, отцу – 10%, внуку – 5%. Самыми популярными подарками среди клиенток являются смартфоны, планшеты, электроинструменты, подарочные сертификаты, алкоголь и парфюмерия.

"Если говорить про цели займов, которые указывают пользователи, то самые популярные цели — это одежда, парфюмерия, абонементы в тренажерный зал, билеты на концерты и спортивные мероприятия", — рассказала Хорошко.

"Обычно целями займа клиенты указывают парфюмерию, одежду, гаджеты, либо дорогой алкоголь", — перечислила Гайдукова.

Среди самых оригинальных подарков МФО назвали газонокосилку, полет на самолете, обучение в автошколе и кота.