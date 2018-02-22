Ткачев поддержал усиление контроля за ввозом молока из Белоруссии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает усиление контроля за ввозом из Белоруссии молока и молочной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Россельхознадзор с 26 февраля вводит временные ограничения на поставки в Россию молока наливом и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. Такое решение принято в связи с продолжающимся поступлением небезопасной белорусской продукции. При этом запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

"Я поддерживаю усиление контроля за ввозом сухого молока и молочной продукции из Белоруссии, потому что, к сожалению, налицо факты фальсификата и осуществления через Белоруссию реэкспорта некачественной продукции", — сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я дал поручение Россельхознадзору разработать методику выявления сухого молока в молоке и молочных продуктах. Это позволит значительно очистить рынок, улучшить ситуацию на рынке по качественной продукции", — добавил он.

Белоруссия — основной поставщик молочной продукции в Россию. По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), объем поставок этой продукции оценивается в 79% от общего объема. При этом доля Белоруссии в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции — 94%, творога — 99%.