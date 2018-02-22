ФАС перенесла рассмотрение дела Tele2 по национальному роумингу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела по национальному роумингу в отношении Tele2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Рассмотрение дел уже неоднократно откладывалось. В четверг было запланировано рассмотрение дел в отношении МТС и Tele2.
"Перенесли (рассмотрение дела против Tele2 — ред.). Новую дату пока не назначили", — сказал представитель ФАС.
Ранее в четверг служба сообщила, что МТС установила монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге, но добровольно устранила нарушения. В связи с этим ФАС приняла решение не выдавать предписание оператору.
В ФАС назвали новые тарифы Tele2 обоснованными, при этом не исключили выдачу предписаний "Мегафону" и МТС, которые еще не снизили соответствующие тарифы. "Вымпелком" еще в декабре объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым.