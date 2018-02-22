ФАС перенесла рассмотрение дела Tele2 по национальному роумингу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела по национальному роумингу в отношении Tele2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Рассмотрение дел уже неоднократно откладывалось. В четверг было запланировано рассмотрение дел в отношении МТС и Tele2.

"Перенесли (рассмотрение дела против Tele2 — ред.). Новую дату пока не назначили", — сказал представитель ФАС.

Ранее в четверг служба сообщила, что МТС установила монопольно высокие цены на связь в национальном роуминге, но добровольно устранила нарушения. В связи с этим ФАС приняла решение не выдавать предписание оператору.

В начале февраля Tele2 объявил о снижении с 15 февраля тарифов для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя. Так, стоимость входящих звонков снизится на 80% — до 1 рубля за минуту с 5 рублей в настоящее время. Исходящие вызовы и sms на любые номера России будут стоить 3 рубля за минуту и одно sms соответственно — это в 1,7 раза меньше, чем в настоящее время (5 рублей). Стоимость 1 мегабайта интернет-трафика также будет стоить 3 рубля вместо 5 рублей.

В ФАС назвали новые тарифы Tele2 обоснованными, при этом не исключили выдачу предписаний "Мегафону" и МТС, которые еще не снизили соответствующие тарифы. "Вымпелком" еще в декабре объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым.