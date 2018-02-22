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Экономика

Отказ от российского газа дорого обходится жителям Украины, заявил Косачев

17:5522.02.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Украине. Архивное фотоГазовое оборудование в Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США "спасают" Киев от России, но выступают против "Северного потока-2", при этом отказ от российского газа обходится Украине в немалые переплаты, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и назвал подход Киева и Вашингтона абсурдным.

 

По его словам, это не первый абсурд в газово-украинской теме. Так, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Украина "соскочила с газового крючка "Газпрома"". "Но сказано это было в связи с решением Стокгольмского арбитража, который обязывает Украину… покупать газ у "Газпрома", — напомнил Косачев.

В ноябре 2017 года украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров, добавил Косачев. "Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли 1 миллиарда долларов", — написал российский законодатель.

Нефтегазодобывающая платформа в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Кроме того, МВФ требует от Киева увеличить цену на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, причем "окончательной целью является внедрение свободного газового рынка" на Украине, добавил Косачев. "То есть не удобство потребителей, не дешевый газ для украинцев в холодную зиму, а рынок ради рынка. И ради кредитов МВФ", — пишет он.

Правительство Украины должно было еще к октябрю 2017 года увеличить цену газа для населения, но так и не сделало этого, поскольку реакция людей на "внедрение свободного газового рынка" была вполне предсказуемой, продолжил политик.

"Вот и пришла Украина к очень странной ситуации – для энергетической независимости от России ей нужен транзитный и закупаемый российский газ, а в ситуации с внутренними продажами газа приходится выбирать между кредитами и протестами. Даже не знаю, что бы делали украинские власти без "агрессора", который, как известно, в ответе за всё?" — заключил он.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Васильевич
А что он так за них переживает?
19:25
22.02.2018
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Vasiliy Vasechkin II
Ну и что из этого, нам что пожалеть украинцев? они сами выбрали свой путь в прекрасное - далёко… или пожалеть наш Газпром из-за утраченной прибыли? так это для обычных граждан России роли не играет, этот пирог не для нас.
18:09
22.02.2018
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