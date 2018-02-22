Новак отметил важность инвестиционного сотрудничества России и Японии

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония придают большое значение инвестиционному сотрудничеству, заявил министр энергетики России Александр Новак в начале второго заседания российско-японской рабочей группы высокого уровня.

В Токио в четверг проходит второе заседание российско-японской рабочей группы высокого уровня по конкретизации плана сотрудничества во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за вопросы экономического сотрудничества с Россией. Новак принимает участие в этой встрече.

"Мы придаем большое значение двустороннему инвестиционному сотрудничеству, поддерживаем работу, проводимую в рамках меморандума, подписанного Российским фондом прямых инвестиций и японским банком международного сотрудничества, о создании российско-японского инвестиционного фонда с объемом инвестиций 1 миллиард долларов, который будет, в том числе осуществлять совместные вложения в совместные проекты в энергетике. Одной из ключевых стратегических сделок фонда является инвестиция 150 миллионов долларов в компанию "Транснефть". Сделка была закрыта в начале декабря прошлого года", — сказал Новак.

В четверг в Токио прошло пятое заседание консультативного энергетического совета с участием Новака и Сэко. В рамках совета действуют три рабочих группы: по ископаемым видам топлива, по возобновляемым видам энергии и по атомной энергии. Как сообщил российский министр, всего совет осуществляет мониторинг и реализацию более 30 совместных проектов в энергетике.

"По итогам 2017 года отмечается рост поставок в Японию сжиженного природного газа. Экспорт нефтепродуктов сохранил свои показатели на уровне 1,7 миллиона тонн", — сказал Новак. По его словам, объем российский поставок СПГ в Японию по итогам 2017 года вырос на 600 тысяч тонн, до 7,6 миллиона тонн.

Он отметил, что активно развивается и диалог на корпоративном уровне. "Вчера в Токио завершила работу делегация компании "Газпром", проводившая консультации с агентством по природным ресурсам Японии и ведущими компаниями, такими как Mitsui, Mitsubishi Itochu и другими", — пояснил министр.