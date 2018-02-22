БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. США пытаются вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах да и в целом в Европе, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо. Целью является попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство. В том числе, путем попыток вытеснить Россию с рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов", — сказал Лавров, выступая в университете Белграда.