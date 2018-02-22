Президент России в апреле проведет Госсовет по развитию конкуренции

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ в апреле проведет Госсовет, на котором будет рассматриваться вопрос развития конкуренции в регионах, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"В апреле состоится Госсовет под руководством президента, на котором будут рассмотрены региональные программы развития конкуренции, то есть работа губернаторов и местного самоуправления", — сказал Артемьев.

Предполагается, по итогам данного Госсовета будут внесены изменения в стандарты развития конкуренции в регионах. "То есть, как уменьшить долю государственного участия в транспорте, в медицине, в образовании, в промышленности и так далее", — отметил он.

Артемьев напомнил, что в декабре 2017 года были подписаны указ президента и национальный план о развитии конкуренции, в связи с чем федеральные министерства и ведомства должны подготовить отраслевые "дорожные карты" развития конкуренции, такая же задача стоит и перед регионами.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду министерств завершить работу по принятию отраслевых планов по развитию конкуренции. По словам Артемьева, министерствам дан месяц на доработку своих программ.