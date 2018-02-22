В ФАС уверены, что ВТБ купил блокпакет акций "Магнита" для перепродажи

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев уверен, что ВТБ купил блокпакет акций "Магнита" для перепродажи.
"Когда госбанк покупает — это не значит, что он покупает для того, чтобы не перепродать. Я уверен, что ВТБ купил этот актив для перепродажи, у них сейчас, наверно, есть проектируемый покупатель или покупатели", — сказал Артемьев журналистам.
Глава ФАС выразил уверенность, что ВТБ не будет "долго держать актив". "Видимо, они перепродадут с профитом для себя, ничего плохого в этом нет", — сказал он.
Как отмечал на минувшей неделе первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, банк рассчитывает оставаться акционером "Магнита" два-три года, наращивать долю в ритейлере не планирует.