ФАС проследит, чтобы "Магнит" под крылом ВТБ не превратился в "монстра"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба будет следить, чтобы на рынке ритейла РФ не возник "монстр" после покупки банком ВТБ акций "Магнита", заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
"В рамках контроля за экономконцентрацией мы будем следить, чтобы у нас никакой не возник "монстр" монополистический в этой сфере. Но в принципе, представить, что такой "монстр" возникнет очень трудно, потому что рынок очень высококонкурентный. У нас помимо "Магнита" есть несколько очень крупных сетей", — сказал Артемьев.