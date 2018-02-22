ФАС проследит, чтобы "Магнит" под крылом ВТБ не превратился в "монстра"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба будет следить, чтобы на рынке ритейла РФ не возник "монстр" после покупки банком ВТБ акций "Магнита", заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

ВТБ 16 февраля заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей. ФАС уже получила ходатайство банка и рассмотрит его в установленные сроки. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

"В рамках контроля за экономконцентрацией мы будем следить, чтобы у нас никакой не возник "монстр" монополистический в этой сфере. Но в принципе, представить, что такой "монстр" возникнет очень трудно, потому что рынок очень высококонкурентный. У нас помимо "Магнита" есть несколько очень крупных сетей", — сказал Артемьев.