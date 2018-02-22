Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украинский "Черноморнефтегаз", созданный после национализации в Крыму одноименной компании, полагает, что Россия незаконно добыла более семи миллиардов кубометров газа, заявила глава правления компании Светлана Нежнова.

"Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 миллиарда). <…> Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", — цитирует Нежнову сайт " Громадське ТВ ".

По ее словам, с 2014 года Россия пробурила на месторождении 11 скважин вдобавок к семи, которые были там раньше. "Месторождение сейчас используется вовсю", — добавила Нежнова.

Добыча газа в Крыму

До воссоединения Крыма с Россией "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал "Нафтогазу Украины". Однако после референдума парламент республики национализировал имущество этой компании и "Укртрансгаза", владевшего газотранспортной сетью. Активы обеих компаний вошли в уставный капитал нового Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". Оно ведет добычу газа на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше в Крыму.

В сентябре "Нафтогаз" подал в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск к России из-за потери активов в Крыму. Свои убытки украинская компания оценивает примерно в пять миллиардов долларов. Кроме того, годом ранее "Нафтогаз" заявлял, что намерен взыскать с России 2,6 миллиарда долларов через Международный инвестиционный арбитраж.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что российские власти планируют приостановить добычу нефти на Одесском месторождении в связи с украинским иском, однако министр энергетики Александр Новак заявил, что окончательное решение по этому поводу пока не принято.

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