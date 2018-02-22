Новак встретился в Токио с министром экономики Японии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг провел в Токио встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, сообщило российское энергетическое ведомство в своем аккаунте в Twitter.

"Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко", — написало Минэнерго РФ в Twitter.

Министр @novakav1 встретился с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко pic.twitter.com/gFZup4eK2q — Минэнерго России (@MinenergoGov) 22 февраля 2018 г.

В Токио в четверг проходит второе заседание российско-японской рабочей группы высокого уровня по конкретизации плана сотрудничества во главе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Новак также принимает участие в этой встрече, отметило Минэнерго России.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких областях, как медицина, энергетика, городская среда, промышленность, а также взаимодействие в сфере цифровой экономики.

Старт для активизации двустороннего экономического сотрудничества был дан во время встреч на высшем уровне лидеров двух стран. План двустороннего сотрудничества из восьми пунктов был предложен премьер-министром Синдзо Абэ во время визита в Россию в мае 2016 года. В декабре того же года во время визита в Японию российского президента Владимира Путина было подписано около 80 документов по двустороннему сотрудничеству, еще 20 документов было подписано в ходе ответного визита Синдзо Абэ в Москву в прошлом году.