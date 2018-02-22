Госдума обязала банки уведомлять о долге после каждой операции по карте

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по банковской карте.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, обязывает кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с использованием электронного средства платежа, путем направления ему соответствующего уведомления.

Речь идет об использовании банковских карт с овердрафтом, пояснял журналистам еще при рассмотрении документа в первом чтении Аксаков. По его словам, клиенты порой путают объем средств, находящихся на счете, с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для приобретения товаров и услуг, и в результате оказываются должны банку по овердрафту.

Предоставление актуальной информации об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения, считает глава комитета по финрынку.