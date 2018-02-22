Госдума приняла закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон о схеме передачи Росимуществу Промсвязьбанка, на базе которого создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Закон предоставляет правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентстве на сумму до 150 миллиардов рублей. АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации.
Как отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, обсуждается вариант передачи ПСБ от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнял, что передача таких активов будет добровольной, но при этом банки, которые захотят ее осуществить, должны будут передать и соответствующий капитал.