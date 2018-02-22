Forbes составил новый рейтинг российских "королей госзаказа"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Forbes составил рейтинг "королей госзаказа" в РФ 2018 года, первое место с суммой господрядов 218,2 миллиарда рублей заняли Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович — создатели группы по проектированию и строительству железных дорог "1520", сообщает издание.

При составлении рейтинга были проанализированы тендеры на сумму свыше 1 миллиарда рублей, госкомпании не учитывались в списке.

На втором месте Дмитрий Пумпянский (сумма господрядов 173,5 миллиарда рублей), основа состояния которого ТМК и группа "Синара". Как сообщает журнал, ТМК в 2017 году на двух самых крупных тендерах "Роснефти" получила заказы на 228 миллиардов рублей. "Синара" в 2017 году получила контракты от РЖД на 5,5 миллиарда рублей, а СП "Синары" с Siemens "Уральские локомотивы" — на 12,5 миллиарда рублей. На третьей позиции Аркадий Ротенберг (88,1 миллиарда рублей), который владеет 100% "Стройгазмонтажа", строящего мост через Керченский пролив. "Стройгазмонтаж" также крупный подрядчик "Газпрома".

Андрей Комаров и Александр Федоров занимают четвертое место с суммой господрядов 63,9 миллиарда рублей, основная компания-подрядчик ЧТПЗ выиграла несколько крупных тендеров "Газпрома" и "Роснефти" на поставку труб. Замыкают пятерку Валерий Абрамов и Виктор Перевалов (63,5 миллиарда рублей), контролирующие ЗАО "ВАД", которое в 2016 году получило без конкурса подряд на возведение трассы "Таврида" с выходом на Керченский мост за 128 миллиардов рублей.

Forbes сообщает, что рейтинг обновился на 50% в 2018 году — его покинули сразу десять участников прошлогоднего списка. Из рейтинга выбыл лидер прошлого года — компания "Петон", которая в 2016 году получила два крупных заказа от "Газпрома" без конкурса: на строительство комплекса по производству СПГ в Ленинградской области (126,75 миллиарда рублей) и на строительство установки стабилизации конденсата на Ямале (47,7 миллиарда рублей).

Мест в рейтинге также лишились ПГК Владимира Лисина, "Балттранссервис" Рубена Варданяна и его партнеров, "Протек" Вадима Якунина.