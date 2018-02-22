Товарооборот между Россией и Японией за год вырос на 14%

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос на 14%, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в Токио на встрече с представителями японского бизнес-сообщества, представленного Федерацией экономических организаций Японии (Кэйданрэн).

"Мы продолжаем двигаться по пути реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ, и 2017 год принес позитивную динамику. Рост товарооборота составил 14% по сравнению с 2016 годом. По инвестициям также мы видим положительную динамику. Но потенциал очень большой", — сказал Орешкин.

На встрече с представителями японской бизнес-элиты министр пообещал рассказать о современной экономической ситуации в России и тенденциях экономического развития.

Орешкин возглавляет делегацию, в задачи которой входит изучение вопросов производительности труда в Японии. В состав делегации вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных и частных компаний. В ходе визита в Японию с 20 по 23 февраля они ознакомилась с работой и опытом японских компаний DMG MORI, Kawasaki Heavy Industries, Toyota и Mitsubishi Electric.

Кроме того, состоялись встречи с представителями Японского центра производительности (JPC), Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ (ROTOBO), Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Японии (RIETI).