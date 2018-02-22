В Токио проходит встреча Орешкина с представителями японской бизнес-элиты

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин проводит встречу с представителями японского бизнес-сообщества, представленного Федерацией экономических организаций Японии (Кэйданрэн), передает корреспондент РИА Новости.

Орешкин возглавил делегацию, в задачи которой входит изучение вопросов производительности труда в Японии. В состав делегации вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных и частных компаний. В ходе визита в Японию с 20 по 23 февраля она ознакомилась с работой и опытом японских компаний DMG MORI, Kawasaki Heavy Industries, Toyota и Mitsubishi Electric.

Кроме того, состоялись встречи с представителями Японского центра производительности (JPC), Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ (ROTOBO), Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Японии (RIETI).