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Экономика

"Ромир": личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

03:4022.02.2018
(обновлено: 03:58 22.02.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фотоПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Личная инфляция россиян за январь 2018 года выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Исследование: половина россиян не ждет изменений в экономике

"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", — говорится в исследовании.

Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 года на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.

По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз значение показателя кратно превосходит значение официальной инфляции.

Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 года.

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Исследование: доля не ожидающих особых перемен в новом году россиян выросла
Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Миша Квакин
Ну официальная статистика всегда обслуживала власть, это естественно!!! Только, в эпоху Путина многие методики стали через чур наглыми.... Видно в силу бюрократического ресурса доставшегося от совков, и молодых последователей!!!Именно благодаря им была развязана практически гражданская война, которая и сейчас, по сути, принимает новые формы!!!
04:41
22.02.2018
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