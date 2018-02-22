Вклад без отзыва: шанс накопить на жилье или депозитное рабство?

МОСКВА, 22 февраля — РИА Новости, Наталья Дембинская. В России предлагают ввести новый сберегательный инструмент — безотзывный вклад. В марте Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. По идее, он должен помочь быстрее накопить на первоначальный взнос ипотеки и получить сам кредит на покупку жилья на льготных условиях. C другой стороны, суммы вклада могут не вписаться в страховку АСВ, к тому же его не удастся получить обратно ни при каких условиях — вплоть до даты, указанной в договоре. Насколько актуальна концепция безотзывного вклада и способен ли он стать эффективным инструментом жилищных накоплений — в материале РИА Новости.

Нет альтернатив ДДУ

Идея привязать безотзывный вклад к накоплениям на жилье вполне логична. Когда речь идет о доступной ипотеке, подходящий вариант для многих — договор долевого участия (ДДУ), который активно продвигают застройщики.

Из-за многочисленных банкротств строительных компаний и растущей армии обманутых дольщиков президент поставил задачу: в течение трех лет от ДДУ отказаться.

"По ДДУ человек несет деньги застройщику, и он выполняет функцию банка — собирает деньги, обещая через два-три года предоставить квартиру", — отмечает Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России.

В отрасли разводят руками: строительные компании зазывают клиентов в ДДУ, что весьма рискованно, а банки не предлагают безопасных альтернатив: сберегательных инструментов, привязанных к ипотечным кредитам.

Зарубежный опыт

Для развитых рынков модель сбережений в привязке к ипотечным кредитам не нова. Например, в Германии есть специализированные банки — стройсберкассы. А в Великобритании — строительные общества, которые теперь все ближе к универсальным банкам.

Работает это примерно так: человек открывает счет в банке и копит на первоначальный взнос на приобретение жилья, регулярно пополняя счет в течение трех-пяти лет. По сути, это долгосрочный пополняемый договор вклада. Кредитный институт, видя, что вкладчик добросовестно и регулярно копит деньги, предлагает ему дополнительно льготный ипотечный кредит. Таким образом, клиент оказывается и вкладчиком, и заемщиком.

В этой схеме договор целевого вклада связан с договором целевого кредита. Клиенту возвращают сумму вклада — например, 30-40% от стоимости жилья, а оставшиеся 60-70% предоставляют в виде кредита, и человек получает уже готовое жилье, а не дом на этапе котлована по договору ДДУ.

Что предлагают у нас

Как пояснил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, держатель безотзывного вклада будет накапливать деньги для первоначального взноса, а потом сможет получить в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке.

"В принципе, для банка интересно, когда клиент сначала копит в нем средства на первоначальный взнос, а затем здесь же оформляет кредит", — считает Антон Павлов, управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка.

Интерес игроков вполне понятен: такие вкладчики — "наиболее стабильная пассивная база", и к тому же они обезопасят от массового оттока средств в кризис, когда обеспокоенные клиенты зачастую в один день требуют деньги назад.

По таким инструментам кредитные организации вроде бы и готовы предлагать повышенные ставки. Как заявил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, ставки по безотзывным вкладам для ипотеки могут быть на один-два процентного пункта выше средних по рынку. Впрочем, он отметил, что главное здесь — обязать банки выплачивать эти повышенные проценты, даже если рыночные ставки внезапно пойдут вниз.

С последним условием как раз и могут возникнуть проблемы. По мнению Иванова, никаких повышенных ставок по такому вкладу, особенно если он привязан к ипотеке, не стоит ждать, так как это противоречит самому их принципу.

"Во-первых, ставки по "ипотечным" вкладам выше быть не могут. Если брать немецкую модель, то процент по таким депозитам даже ниже рыночного, но ниже и процент по ипотечному кредиту", — поясняет эксперт Ассоциации банков России.

Отозвать позволяет закон

Критики предупреждают: не исключено, что безотзывные вклады в итоге обернутся настоящим депозитным рабством — ведь забрать деньги не получится ни при каких условиях вплоть до даты, указанной в договоре.

Впрочем, юристы успокаивают: вводить запрет на досрочный отзыв вклада банкам не позволит законодательство. Статья 837 Гражданского кодекса предусматривает, что по любому вкладу, в том числе и срочному, его держатель может в любой момент забрать деньги по первому требованию.

В то же время, как считают в отрасли, сам принцип "безотзывности", если речь идет о накоплениях на жилье, не очень-то и нужен. Зарубежный опыт показывает: если человек начинает копить на жилье с целью получить дешевый ипотечный кредит, мотивации забрать вклад у него нет.

Подходящим инструментом — и для вкладчиков, и для кредитных организаций — вполне могут стать сберегательные вклады с определенным порядком расторжения договора.

На развитых рынках, когда клиент намерен положить деньги в банк на длительный срок, он имеет право расторгнуть договор не по первому требованию, а с предварительным уведомлением — обычно за три месяца.

Возникает вопрос и со страхованием такого рода вкладов. Сумма вклада может не вписаться в гарантии АСВ, а значит, придется поднять страховые выплаты. Таких предложений пока, впрочем, не прозвучало.

Сберегательные сертификаты

Банкиры и юристы резюмируют: концепция безотзывного вклада в его нынешнем виде пока слишком сырая и непроработанная.

Идея безотзывного вклада частично уже реализована в новых инструментах — сберегательных сертификатах, которые начнут действовать с июня этого года. Эти инструменты будут страховаться в АСВ и давать доходность на 0,5-1,5% выше, чем обычные депозиты. Будет два вида ценных бумаг: с правом получить всю сумму по первому требованию и с определенным сроком погашения.

Инструмент сбережения неплохой, отмечают эксперты, но для жилищных накоплений, предполагающих, что нужно регулярно откладывать деньги и пополнять счет, затея опять же непригодная: сертификат — ценная бумага на определенную сумму с заявленным сроком погашения.

По мнению представителей рынка, для России хорошо подошла бы немецкая модель регулирования: когда граждане копят деньги в банках на первый взнос с последующим получением льготной ипотеки. Это абсолютно жизнеспособная практика, которую за последние 20-25 лет внедрили практически во всей Центральной Европе.