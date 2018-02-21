Япония на ПМЭФ проведет круглый стол по экономическому сотрудничеству с РФ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Япония в рамках Петербургского международного экономического форума планирует провести круглый стол для обсуждения инвестиций и торгово-экономического сотрудничества с Россией, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

ПМЭФ-2018 пройдет 24-26 мая в Санкт-Петербурге. В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в форуме примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На ПМЭФ также будет работать национальный павильон Японии.

"Одним из центральных мероприятий в рамках форума станет проведение круглого стола "Россия-Япония" для обсуждения всего спектра российско-японского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обеспечения мер по дальнейшему поступательному развитию практического измерения наших отношений", — говорится в сообщении "Росконгресса".

"Японская сторона намерена принять активное участие в деловой и культурной программе форума, приуроченной к официальному старту "перекрестных годов Россия-Япония", — также отмечается в сообщении.