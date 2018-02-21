Источник рассказал, ждать ли изменений в списке санкций ЕС против россиян

БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не планирует вносить изменения в список санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, их действие будет продлено до 15 сентября 2018 года, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. Теперь это решение должен одобрить Совет.

"Изменений не будет. Будут незначительные технические изменения данных в отношении некоторых фигурантов, но не будет ни дополнений, ни исключений из списка", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, а также выражала надежду, что Украине вскоре удастся преодолеть политический и экономический кризис.