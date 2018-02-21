Россия может отстать от всего мира в экономическом развитии, считает Кудрин

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Россия может отстать от всего мира в экономическом развитии, если в стране не возрастет число желающих стать предпринимателями, считает заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

Кудрин принимает участие во II Молодежном форуме Пермского края, участники которого собрались для обсуждения вопросов инноваций и цифровой экономики, киберспорта и молодежных СМИ.

В ходе лекции на тему "Гуманитарные технологии" он поделился своим мнением о проблемах российской экономики и рассказал о том, что необходимо сделать для того, чтобы Россия смогла развиваться в будущем.

"Если у нас всего 2% населения, как сейчас, будет иметь желание создать свой бизнес, то нам надо просто "закрыть лавочку", потому что мы отстанем от всего мира в экономическом развитии", — считает Кудрин.

Для решения данной проблемы он предложил создать систему по повышению навыков предпринимательства. По мнению Кудрина, показатель желающих открыть свой бизнес, который обеспечит развитие, должен быть на уровне 4-8%.