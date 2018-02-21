Россия может отстать от всего мира в экономическом развитии, считает Кудрин

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Россия может отстать от всего мира в экономическом развитии, если в стране не возрастет число желающих стать предпринимателями, считает заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.
В ходе лекции на тему "Гуманитарные технологии" он поделился своим мнением о проблемах российской экономики и рассказал о том, что необходимо сделать для того, чтобы Россия смогла развиваться в будущем.
"Если у нас всего 2% населения, как сейчас, будет иметь желание создать свой бизнес, то нам надо просто "закрыть лавочку", потому что мы отстанем от всего мира в экономическом развитии", — считает Кудрин.
Для решения данной проблемы он предложил создать систему по повышению навыков предпринимательства. По мнению Кудрина, показатель желающих открыть свой бизнес, который обеспечит развитие, должен быть на уровне 4-8%.