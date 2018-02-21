Источник рассказал, когда ЕС может продлить санкции против граждан России

БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз может уже 26 февраля продлить без обсуждения санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что формальное продление запланировано на 12 марта.

"Это может быть одобрено уже на ближайшем заседании глав МИД. Это необязательно, но нет причин не сделать этого в следующий понедельник", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о продлении санкций будет включено в число так называемых вопросов "А", такие решения принимаются без обсуждения.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.