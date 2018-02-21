Собянин надеется на развитие сотрудничества Москвы и французского бизнеса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает на полноценное развитие взаимоотношений города с представителями французского бизнеса.

"Активно развивается сотрудничество (с французскими партнерами — ред.) в области фармацевтики, торговли. Так что я надеюсь и уверен, что наши взаимоотношения с французским бизнесом будут эффективно развиваться", — сказал Собянин на встрече с экономическим советом Франко-Российской торгово-промышленной палаты в среду.

Он напомнил, что недавно было подписано соглашение с автопроизводителем Renault, согласно которому предприятию сохраняют льготы, а оно, в свою очередь, берет на себя обязательства по инвестициям в производство и создание рабочих мест.

Собянин также сообщил, что по итогам 2016 года товарооборот московских предприятий с французскими вырос на 40%, в 2017 году, по предварительной оценке, — на 10%. "Мы отыгрываем то падение, которое было в предыдущие годы и выходим уже на сопоставимые цифры, которые были до кризиса", — заметил он.

Мэр Москвы также поблагодарил Франко-Российскую ТПП за вклад в укрепление сотрудничества России и Франции. Президент Франко-Российской ТПП Эммануэль Киде отметил в ходе встречи, что Франция является одним из лидеров по инвестициям в российскую экономику.

"Россия является значимым выбором для французских компаний. Многие французские компании имеют свои офисы в России, локализовали производство в Москве", — сказал Киде.