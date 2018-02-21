Собянин рассказал о создании производства в столице

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Благодаря новой промышленной политике российской столицы, предусматривающей целую систему поддержки предприятий, в настоящее время затраты на создание производства в Москве не выше, чем в других субъектах РФ, заявил мэр города Сергей Собянин.

"В Москве было не так, в Москве всегда было дороже. За счет специальных льгот, установленных для инвесторов, и предприятий, которые развиваются, за счет решения о субсидировании подключения к инженерным сетям, льготам по земле, снятия ограничений в градостроительном развитии промышленных предприятий — все это в совокупности дает такой эффект, что сегодня в Москве построить предприятие не дороже, чем в любом самом продвинутом регионе нашей страны", — сказал Собянин на встрече с экономическим советом Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

По его словам, с учетом высокого рынка сбыта, а также высококвалифицированных кадров московские предприятия отличаются более высокой доходностью. Собянин отметил, что Россия и Москва в последние годы столкнулись с серьезными экономическими проблемами, связанными с санкциями и контрсанкциями, падением курса рубля и снижением цены на нефть, однако российская экономика с ними справилась.

"Российские компании активно начали заниматься импортозамещением, начался рост производства высокотехнологичной продукции, в том числе на экспорт. А главными потерпевшими стали западные компании, которые начали терять рынок России и рынок Москвы", — отметил он.

Мэр подчеркнул, что экономика Москвы сохраняет устойчивость, работают тысячи малых и средних предприятий, растут объемы торговли и экспорта. Кроме того, за последние семь лет инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых цифрах на 70% и достигли 2 триллионов рублей.