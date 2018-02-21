Россельхознадзор разрешил ввоз птицы и яиц из двух регионов Швеции

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россельхознадзор с 21 февраля разрешил ввоз в РФ птицы и инкубационного яйца из двух регионов Швеции, следует из опубликованного на сайте российского ведомства указания.

"В связи с улучшением эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла на территории Швеции с 21 февраля 2018 года отменяются временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, всех видов птицеводческой продукции содержащей в своем составе продукты переработки птицы, а также оборудования для содержания птицы с территорий ленов Кальмар и Эстергётланд Швеции", — говорится в документе.

Кроме того, из-за регистрации очередных очагов низкопатогенного гриппа птиц на территории Франции с 21 февраля ведомство вводит временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы и инкубационного яйца из департаментов Морбиан и Атлантическая Луара Франции, а также транзит по России живой птицы из данных регионов, следует из указания. Ранее Россельхознадзор уже вводил подобные ограничения в отношении других департаментов Франции.

Как сообщается в материалах ведомства, ньюкаслская болезнь (псевдочума птиц) — вирусная высоко контагиозная болезнь птиц, в основном семейства куриных. При ее появлении накладывают карантин, больных птиц убивают и уничтожают. По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.