Россия и Ирак обсудили нефтегазовые проекты и восстановление ТЭС в Ираке

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов обсудил с властями Ирака проект "Бадра" "Газпром нефти", перспективы других нефтегазовых проектов, а также восстановление теплоэлектростанций (ТЭС) Ирака, говорится в сообщении российского министерства по итогам рабочего визита чиновника в ближневосточную страну.

"В ходе переговоров обсуждался ход реализации ПАО "Газпром нефть" проекта "Бадра", перспективы участия российских компаний в других нефтегазовых проектах на территории Ирака, а также вопросы восстановления и модернизации ТЭС Ирака", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Молодцов в ходе визита провел встречи с заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром Хейраллой, заместителем министра нефти Ирака Мутасимом Акрамом Хасаном и заместителем министра электроэнергетики Ирака Адилом Кадимом Джарьяном.