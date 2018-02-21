Проекты РФПИ касаются самых разных сфер жизнедеятельности, заявил Медведев

ГОРКИ, 21 фев — РИА Новости. Контакты РФПИ с арабскими и китайскими партнерами выглядят убедительно, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, за время своего существования РФПИ доказал свою необходимость и эффективность.

"Тем не менее, решения все были приняты, и, как показал опыт этих лет, эти решения направлены на достижение важнейших хозяйственных и социальных задач. Те проекты, которые вы развиваете, действительно очень крупные, важные и касаются самых разных сфер жизнедеятельности нашей страны", — сказал Медведев на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Он также отметил, что контакты с зарубежными партнерами фонда выглядят убедительно.

"Перспективы, тоже, надеюсь, будут, в основном, связаны с инвестированием на территории Российской Федерации. Хотя те ваши контакты, которые у вас есть и с арабским миром, и с китайскими партнерами, они, в общем, выглядят весьма и весьма убедительно", — подчеркнул Медведев.