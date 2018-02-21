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Экономика

Эксперт: мир идет к новой системе денег и валют

14:1421.02.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоинМонета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Деньги и криптовалюты в цифровой экономике развиваются неполноценно и вносят вклад в усиление дисбаланса в мировой экономике. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор, завкафедрой Политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя итоги конференции "Вызовы цифровой экономики: Россия на фоне общемировых тенденций".

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом эксперт выразил уверенность в том, что "мир идет к какой-то новой системе денег и валют: они не будут повторять товарные деньги прошлых времен (золото и серебро), но восстановят важные функции, которые ранее выполнял денежный товар". Более того, по его мнению, Россия в партнерстве со странами БРИКС, особенно с такими гигантами как Китай и Индия, может существенно повлиять на становление новой валютной и финансовой системы в посткризисном мире.

Как полагает профессор РЭУ им. Плеханова, в послевоенный период в мире наблюдается дематериализация денег. "Возьмем историю денежного обращения: сперва было золото и серебро, потом появились бумажные деньги, затем был прекращен размен золота на деньги (знаменитая отмена "золотого стандарта" президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году), а теперь появились электронные деньги и криптовалюты ‒ деньги представлены электрическими сигналами в компьютерных системах", ‒ пояснил он.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В связи с этим эксперт напомнил, что под "товарной теорией денег" понимается деньги как товар, обладающий дополнительным свойством всеобщей обмениваемости: такие деньги выполняют функцию как посредника в обмене, так и функцию сбережений, накопления сокровищ.

"Дематериализация денег ‒ результат глубоких сдвигов в производственной системе, показатель больших дисбалансов в мировой экономике", ‒ отметил профессор. По его словам, послевоенный золотодолларовый стандарт (Бреттон-Вудская система) предполагал центральную роль доллара (доллар как резервная валюта). "При этом страны, имевшие большие долларовые доходы от внешней торговли, могли обменять их на золото", ‒ отметил он, добавив, что США в свое время прибегли к такому способу сохранения золота как выпуск облигаций государственного займа и продажа их тем странам, у которых был избыток долларов. Однако впоследствии, по словам профессора, оказалось невозможным обслуживать возросший государственный долг. США были вынуждены перейти к фидуциарным деньгам, которые на золото не размениваются. Их ценность основана только на доверии к стране, эти деньги выпускающей.

Все это, по мнению Руслана Дзарасова, говорит об отходе от товарной природы денег. Данный процесс доходит до предела в явлении криптовалют. Вместе с тем, по его словам, потребность мировой экономики в полноценных деньгах, которые могли бы измерять стоимость, служить надежным средством накопления и сбережений, никуда не делась. Эта потребность стала восполняться денежными суррогатами, в том числе различными деривативами, полагает эксперт.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В качестве примера он привел фьючерсы. "Я хочу приобрести нефть, но не сейчас, а через полгода, и тогда я заключаю контракт о том, что выкуплю определенное количество нефти по фиксированной на сегодняшний день цене", ‒ пояснил он, назвав это попыткой зафиксировать покупательскую способность денег ‒ денег, которые не обладают товарной природой. "Именно поэтому мы вынуждены изобретать такие инструменты, которые бы эту функцию восполняли, что говорит о неполноценности сегодняшних денег, вырождающихся в криптовалюты", ‒ подчеркнул завкафедрой Политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Эксперт отметил важный отличительный признак криптовалют: "эти деньги не контролируются ни одним правительством в мире, таким образом, осуществляется идея либерального философа и экономиста Фридриха Хайека, который мечтал о том, чтобы деньги печатало не государство, а банки", ‒ рассказал он. Однако, по его словам, с появлением криптовалют подрывается и роль банков, поскольку эти средства имитируются и обращаются в обход банков.

"Криптовалюты создают совершенно новую основу для развития рынка деривативов ‒ производных финансовых инструментов, ценность которых основывается на ценности базовых активов (как в случае с нефтяным фьючерсом)", ‒ отметил он, подчеркнув, что в итоге резко разбухает финансово-спекулятивный рынок, разрастаются активы финансово-спекулятивного рынка. "Деньги, оторванные от товарной основы, не способны полноценно выполнять свои функции, в связи с этим возникает большая ниша для появления различных суррогатов, которые усиливают риски в мировой экономике", ‒ добавил он.


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