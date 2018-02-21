Норвежская компания инвестирует в Нижегородскую область более 7 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Норвежская компания Russia Baltic Pork Invest (RBPI) планирует вложить не менее 7,2 миллиарда рублей в строительство двух свиноводческих комплексов в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, это предусматривает соглашение о сотрудничестве правительства Нижегородской области с ООО "Правдинское Свино Производство-2" (входит в структуру RBPI). Документ предполагает сотрудничество до 2023 года и автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не уведомит об обратном.

Компания RBPI уже построила крупный свинокомплекс в Вадском районе Нижегородской области, сейчас завершается строительство еще одного комплекса в Большемурашкинском районе. Ранее в нижегородском правительстве сообщали, что выход на полную мощность этих двух производств позволит полностью обеспечить внутренние потребности региона в свинине.

По словам Никитина, компания взяла на себя обязательства по строительству в регионе двух свиноводческих комплексов на 180 тысяч голов каждый. Открытие этих производств позволит создать в районах области 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли. Объем инвестиций по каждому проекту составит 3,6 миллиарда рублей (без НДС).

"Важно, что инвестор принесет в регион не только деньги, но и самые современные технологии, которые мы впоследствии можем тиражировать и на других предприятиях, повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом. В частности, новые комплексы будут отличаться высокой степенью санитарной защиты, что позволит исключить проникновение вирусов опасных заболеваний к животным", — сказал врио губернатора, слова которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, Никитин сообщил, что во время переговоров с норвежскими инвесторами обсуждались проекты строительства мясоперерабатывающего производства и нескольких биогазовых станций по производству электроэнергии.

В свою очередь, генеральный директор ООО "УК РБПИ Групп" Томас Норгаард пояснил, что одной из причин выбора Нижегородской области в качестве площадки для строительства новых производств стала эффективная система поддержки инвестпроектов со стороны местных органов власти.

"Мы благодарны за поддержку, которую нам оказывает глава региона и его команда. Мы всегда знаем, к кому обратиться с любым вопросом, и рассчитываем на поддержку, уверены в том, что нам помогут", — отметил он.

Группа компаний RBPI занимается воспроизведением, выращиванием и откормом свиней на собственных свиноводческих комплексах в Калининградской и Нижегородской областях.

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