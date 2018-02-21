Минтруд не получал предложений по налогу для самозанятых

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ не получало предложений о введении налога для самозанятых граждан в размере 6% от их выручки, но при получении рассмотрит вопрос, сообщил журналистам в среду глава министерства Максим Топилин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил рассмотреть возможность введения для самозанятых в России налоговых ставок в размере 6% от выручки, при этом система должна быть простой и удобной.

"Чтобы как-то относиться к этому, нужно читать бумаги – что имеется в виду? Не думаю, что в течение весенней сессии (Госдумы), так законопроекты не готовятся. Это технологически невозможно. Поэтому, посмотрим, что будет предложено", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что ранее была идея в принципе каким-то образом раскрыть оборот самозанятых граждан.

"Как посмотреть этот оборот – через кассовые аппараты… Как раз проблема заключается в том, что для тех, кто занимается оказанием услуг, основная масса самозанятых, как раз это не проходящий через кассовые аппараты оборот. Поэтому, надо смотреть. Проблема в том, что нет оценки того, сколько люди в этом секторе зарабатывают. Этот сектор невидим для учетных операций. В этом и есть основная проблема", — сказал Топилин.