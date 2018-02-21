Швейцарские бизнесмены на ПМЭФ хотят обсудить криптовалюты и блокчейн

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Швейцарский бизнес на ПМЭФ планирует обсудить использование современных технологий, криптовалюты и блокчейн, заявил глава отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Альберто Грофф.

"Основное наше событие в этом году — это ПМЭФ, нашу делегацию возглавит министр финансов Швейцарии", — сказал он на встрече с журналистами в Москве.

"Мы будем участвовать в обсуждении тем, которые актуальны и для Швейцарии, и России: финансовых технологий, новых технологий, криптовалют, блокчейна", — добавил он.

ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая в Санкт-Петербурге.