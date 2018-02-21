Цены на автомобили помогли сдержать январскую инфляцию, сообщили в ЦБ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Темпы прироста цен на непродовольственные товары в январе в годовом выражении снизились до минимальных 2,6% в основном из-за замедления роста цен на легковые автомобили, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

По данным ЦБ, инфляция в РФ в январе в годовом выражении замедлилась до 2,2%, что в первую очередь связано с низкими темпами роста продовольственных цен при стабильной курсовой динамике в целом. Так, годовой прирост цен на продовольствие замедлился до 0,7%, обновив исторический минимум.

"До своего минимального значения снизились и темпы прироста цен на непродовольственные товары. Наибольшим был вклад замедления роста цен на легковые автомобили", — говорится в сообщении.

Кроме того, заметным было также влияние снижения годовых темпов роста цен на автомобильный бензин после всплеска в декабре прошлого года.