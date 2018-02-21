Россельхознадзор снял ограничения на ввоз птиц и яиц из США и Канады

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 февраля снял ограничения на ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца и мяса птицы из США и Канады, сообщается в материалах ведомства.

"С 20 февраля 2018 года отменяются временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию со всей территории США — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку…. Со всей территории Канады — живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку", — говорится в сообщении.

Вместе с этим отменяются ограничения на транзит по территории РФ живой птицы из Канады, а также живой птицы, продукции птицеводства и яиц из США.

Россельхознадзор с 22 июля 2016 года ввел временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы и инкубационного яйца из округов Сент-Катаринс и Ниагара, провинции Онтарио Канады. Причиной временного ограничения ввоза послужило возникновение на данных территориях очагов слабопатогенного гриппа птиц.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.