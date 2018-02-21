Минфин не предполагает послаблений для Промсвязьбанка в случае санкций

Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото

Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Законопроект о передаче Промсвязьбанка в собственность РФ, который Госдума планирует принять на этой неделе, не предполагает регуляторных послаблений для банка в случае санкций, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Нет (не предусматривается — ред.)", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В январе же стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Как сообщал Банк России, Промсвязьбанк в течение первого квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ. Госдума в среду приняла во втором чтении соответствующий законопроект. Третье чтение запланировано на четверг.