Просроченные долги за газ в регионах на 1 января превысили 170 млрд рублей

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Объем просроченной задолженности за потребленный газ в регионах РФ по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляет 170,4 миллиарда рублей, что на 9,5 миллиарда рублей больше, чем в начале 2017 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа. По предварительным данным, к 1 января 2018 года она составила 170,4 миллиарда рублей. Это на 9,5 миллиарда рублей больше, чем в начале 2017 года", — говорится в сообщении.

Одной из наиболее проблемных категорий потребителей являются теплоснабжающие организации, отмечает "Газпром". На их долю приходится около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности.

В то же время второй год подряд темп прироста задолженности потребителей РФ снижается, сообщает компания. В 2015 году он составил 18,3%, в 2016 году — 7,1%, в 2017 году — 5,9%. Также достигнута позитивная динамика оплаты текущих поставок: за последние три года уровень расчетов конечных потребителей газа вырос с 96,3% до 97,4%. А по итогам претензионно-исковой работы и взаимодействия с правоохранительными органами в прошлом году удалось вернуть 132,5 миллиарда рублей.

"Во многом последовательное улучшение ситуации с неплатежами является результатом комплекса мероприятий, проводимых "Газпромом". Они осуществляются, в том числе, под руководством специально созданной в 2017 году комиссии при совете директоров по вопросам укрепления платежной дисциплины", — отмечается в сообщении.

Совет директоров "Газпрома" в июле 2017 года принял решение создать комиссию по укреплению платежной дисциплины при поставках газа в РФ. Председателем комиссии был избран глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, заместителем председателя — член Совета Федерации Александр Бабаков.