В Госдуму внесут законопроект о безотзывном вкладе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе, сообщает RT со ссылкой на председателя Молодежного парламента Марию Воропаеву и председателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроект подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс. Средства с безотзывного вклада нельзя будет частично или полностью снять до определенного в договоре срока.

По словам Аксакова, подобный формат позволит гражданам легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погашать.

"Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке", — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что предложенный вариант станет выгодным как для клиента, так и для банка. Высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать средства для своих бизнес-задач.

Предполагается, что для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1-2%. Законопроект внесут в Госдуму в марте-апреле.