В "Сколково" появится первая цифровая подстанция

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Строительство первой цифровой подстанции "Медведевская" заканчивается на территории инновационного центра "Сколково", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На территории инновационного центра "Сколково" заканчивается строительство первой московской цифровой подстанции 110 кВ "Медведевская". Подстанция "Медведевская" станет питающим центром нового поколения", – сказал он.

Подстанция обеспечит электроэнергией здания инновационного центра "Сколково", в котором к 2020 году будут жить, учиться и работать около 50 тысяч человек.

По словам Бирюкова, ранее устройства подстанции обменивались информацией между собой и с центральным сервером объекта по медным кабелям, а теперь обмен будет происходить по оптоволоконному каналу с помощью современного протокола передачи данных. Это новейшая технология, позволяющая упростить внедрение нового оборудования и сократить расходы на строительство подстанции.

"Все оборудование подстанции "Медведевская" отличается высокой надежностью, безопасностью обслуживания и экологичностью", – рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что за счет отсутствия выбросов газов и масла возможность загрязнения окружающей среды будет сведена к нулю.

"Энергосберегающие технологии позволят использовать тепло, выделяемое трансформаторами, для отопления здания подстанции", – сказал он.