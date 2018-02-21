Братья Ананьевы могли забрать из "Возрождения" свои вклады, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Основные собственники Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в банк обналичили средства в размере примерно 4,5 миллиарда рублей на счетах в подконтрольном им банке "Возрождение", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, один из собеседников издания сообщил, что банкиры якобы выводили средства в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года (временная администрация ЦБ была введена в Промсвязьбанк 15 декабря). По словам другого источника газеты, который слышал об этой операции, деньги были выведены перед Новым годом. По его информации, часть средств, возможно, была переправлена в "Возрождение" из Промсвязьбанка, наличность вывозили "в большом количестве".

Знакомый с ситуацией в банках собеседник газеты указывает, что в общей сложности могли быть сняты средства на сумму, эквивалентную примерно 4,5 миллиарда рублей. При этом получены они были в долларах и евро, добавляет другой источник газеты, указывая, что деньги вывозили в "тележках" из банка "Возрождение", пишет газета.

Алексей Ананьев передал изданию через своего представителя, что эта информация — "полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла". Связаться с Дмитрием Ананьевым газете не удалось. В банке "Возрождение" не ответили на запрос издания. В Промсвязьбанке сообщили, что, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, "в конце 2017 года списали все средства со счетов бенефициаров и высшего менеджмента банка", не уточнив дату списания.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Вопрос о продаже части пакета акций братьев Ананьевых в банке "Возрождение" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в ФКБС. Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны сократить свою долю в акционерном капитале "Возрождения" в течение 90 дней.