Братья Ананьевы могли забрать из "Возрождения" свои вклады, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Основные собственники Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в банк обналичили средства в размере примерно 4,5 миллиарда рублей на счетах в подконтрольном им банке "Возрождение", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Знакомый с ситуацией в банках собеседник газеты указывает, что в общей сложности могли быть сняты средства на сумму, эквивалентную примерно 4,5 миллиарда рублей. При этом получены они были в долларах и евро, добавляет другой источник газеты, указывая, что деньги вывозили в "тележках" из банка "Возрождение", пишет газета.
Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Вопрос о продаже части пакета акций братьев Ананьевых в банке "Возрождение" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в ФКБС. Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны сократить свою долю в акционерном капитале "Возрождения" в течение 90 дней.