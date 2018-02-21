Медведев поручил найти средства на подготовку кадров для цифровой экономики

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития при подготовке поправок в трехлетний бюджет дополнительно предусмотреть финансирование на подготовку кадров для цифровой экономики, сообщается на сайте кабмина.

"Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" дополнительно проработать и предусмотреть финансирование плана мероприятий по направлению "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.

Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности.