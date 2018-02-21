Топилин рассказал, когда регионы получат бюджет на повышение МРОТ

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Российские регионы в ближайшее время получат дополнительные финансовые ресурсы на повышение минимального уровня оплаты труда (МРОТ) с 1 мая до прожиточного минимума, сообщил в среду на совещании в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Он напомнил, что дополнительная потребность регионов в финансировании возникла в связи с тем, что решение о повышении с 1 мая 2018 года МРОТ на 21% по сравнению с установленным на начало года, было принято в этом году, когда все бюджеты уже были сформированы.
"Должно быть четкое исполнение, и с 1 мая мы впервые в истории России будем иметь по всем регионам МРОТ на уровне прожиточного минимума. По нашим оценкам это более 1,6 миллиона человек в бюджетном секторе. Это достижение, которое мы не могли обеспечить с учетом финансовых возможностей в последние годы", — отметил Топилин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.