Топилин рассказал, когда регионы получат бюджет на повышение МРОТ

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Российские регионы в ближайшее время получат дополнительные финансовые ресурсы на повышение минимального уровня оплаты труда (МРОТ) с 1 мая до прожиточного минимума, сообщил в среду на совещании в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы с министерством финансов готовим проект распоряжения (правительства РФ), и регионам в ближайшее время из резервного фонда правительства будут предоставлены дополнительные финансовые ресурсы с учетом потребности в средствах, которая просчитывается вами. Работа завершается", — сказал министр.

Он напомнил, что дополнительная потребность регионов в финансировании возникла в связи с тем, что решение о повышении с 1 мая 2018 года МРОТ на 21% по сравнению с установленным на начало года, было принято в этом году, когда все бюджеты уже были сформированы.

"Должно быть четкое исполнение, и с 1 мая мы впервые в истории России будем иметь по всем регионам МРОТ на уровне прожиточного минимума. По нашим оценкам это более 1,6 миллиона человек в бюджетном секторе. Это достижение, которое мы не могли обеспечить с учетом финансовых возможностей в последние годы", — отметил Топилин.

Госдума РФ на пленарном заседании 16 февраля приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.