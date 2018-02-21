Венесуэльская PDVSA будет совершать часть сделок за "петро"

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации CVG совершать часть сделок по покупке и продаже с использованием криптовалюты "петро". Это заявление Мадуро приводит в своем Twitter министерство нефти Венесуэлы.

"С сегодняшнего дня компании PDVSA, Pequiven и CVG должны осуществлять транзакции по покупкам и продажам через петро", — приводится заявление Мадуро.

По итогам первого дня реализации венесуэльской криптовалюты "петро" объем предварительных продаж уже достиг 735 миллионов долларов. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.

Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, добавил президент, "петро" также должно использоваться при оплате туристических услуг.

Со среды "петро" станет и платежным средством на границе с Колумбией.